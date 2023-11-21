В Steam стартовала большая осенняя распродажа

Распродажа в Steam продлится до 28 ноября 2023 года. Это отличная возможность приобрести со скидками множество различных игр.

Некоторые скидки:

Напомним, что 21 ноября в Steam произошёл отказ от лир и песо в пользу доллара США. Многие игры в Турции и Аргентине значительно подорожали.