В Steam стартовала большая осенняя распродажа

Распродажа в Steam продлится до 28 ноября 2023 года. Это отличная возможность приобрести со скидками множество различных игр.
Некоторые скидки:
- Dark Souls: Remastered — 1199 рублей (скидка 50%)
- Dark Souls II: Scholar of the First Sin — 1199 рублей (скидка 50%)
- Dark Souls III — 1199 рублей (скидка 50%)
- Tekken 7 — 299 рублей (скидка 75%)
- Hades — 440 рублей (скидка 50%)
- Remnant II — 2008 рублей (скидка 30%)
- Lies of P — 3199 рублей (скидка 20%)
- Hunt: Showdown — 472 рубля (скидка 65%)
- The Callisto Protocol — 1275 рублей (скидка 65%)
- Ready Or Not — 1039 pублей (скидка 20%).
Напомним, что 21 ноября в Steam произошёл отказ от лир и песо в пользу доллара США. Многие игры в Турции и Аргентине значительно подорожали.