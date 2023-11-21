Steam отказался от лир и песо: игры сильно подорожали

Сегодня ночью руководители платформы Steam закрыли возможность оплаты в лирах и песо. Согласно новой политике компании, пользователи сервиса в Турции и Аргентине могут совершать покупки только в долларах США.

Из-за перехода на доллары многие игры в турецком и аргентинском Steam подорожали. В отдельных случаях повышение стоимости составило 1,5-2 раза. Для наглядности приведём пример какие цены были и какими они стали после перехода на новую валюту:

Cyberpunk 2077 — было 799 лир (2500 ₽), стало 45 $ (4000 ₽)

EA Sports FC 24 — было 1199 лир (3700 ₽), стало 70 $ (6200 ₽)

Resident Evil 4 — было 887 лир (2700 ₽), стало 45 $ (4000 ₽)

Assassin’s Creed Valhalla — было 699 лир (2150 ₽), стало 48 $ (4250 ₽)

Dead Space — было 999 лир (3000 ₽), стало 60 $ (5300 ₽)

Starfield — было 899 лир (2700 ₽), стало 42 $ (3700 ₽)

Diablo IV — было 1729 лир (5300 ₽), стало 70 $ (6200 ₽)

Stardew Valley — было 24 лиры (73 ₽), стало 15 $ (1300 ₽)

Hi-Fi RUSH — было 299 лир (920 ₽), стало 18 $ (1600 ₽)

Elden Ring — было 999 лир (3075 ₽), стало 40 $ (3500 ₽)

Sekiro: Shadows Die Twice — было 1559 лир (4800 ₽), стало 60 $ (5300 ₽)

Baldur’s Gate 3 — было 799 лир (2500 ₽), стало 35 $ (3100 ₽)

Remnant II — было 479 лир (1470 ₽), стало 35 $ (3100 ₽)

По словам представителей Steam, «из-за изменчивости курса обмена валют в Аргентине и Турции разработчикам стало сложнее выбирать и поддерживать цены на свои игры». Переход на доллары позволит компании обеспечить повышенную стабильность как для игроков, так и для разработчиков.