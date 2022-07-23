В России собираются представить мобильную ОС для замены Android

Компания «НТЦ ИТ Роса» работает над созданием российской мобильной операционной системой. Она должна стать альтернативой Android.

Никаких деталей об операционной системе нет, название также держится в секрете. Несмотря на это, показать её обещают в августе 2022 года.

Организация «НТЦ ИТ Роса» принадлежит Леониду Рейману. Он был главой Государственного комитета по телекоммуникациям и числился как советник Дмитрия Медведева, после чего ушёл из политики и начал заниматься бизнесом.

Корреспонденты РБК опросили экспертов и большинство из них считают, что создавать ОС нужно под конкретное устройство, а не удалять Android и ставить вместо него своё ПО. Директор института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что сейчас в российской ОС нет никакого смысла, пока в России не налажено производство собственных гаджетов.

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