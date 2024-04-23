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В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 10:39

Сегодня на российском рынке появился электровелосипед ADO DECE 300С для поездок по городу, лесопарку, холмистой и горной местности. Дистрибуцией занимается компания diHouse.

В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией
В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией
В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией
В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией

Вес байка – 22 кг, есть профессиональная 9-скоростная трансмиссия Shimano, гидравлические дисковые тормоза и мотор мощностью 500 Вт с крутящим моментом 42 Нм. Электровелосипед оснащен аккумулятором автомобильного класса мощностью 10 Ач, при которой дальность хода в режиме ассистента педалированию достигает 90 км. Время зарядки – до 5 часов.

Из модного: цветной IPS-дисплей на 3,5 дюйма с системой навигации и разъем Type-C для подзарядки смартфона. Также можно подключить фирменное мобильное приложение для отслеживания маршрутов, физических показателей и обновления ПО.

Цена ADO DECE 300С в России начинается от 135000 рублей.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Техногик и главред The GEEK. Веду TG-канал: t.me/BDegtyarev
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