В России начались продажи электровелосипеда ADO DECE 300С со встроенной навигацией

Сегодня на российском рынке появился электровелосипед ADO DECE 300С для поездок по городу, лесопарку, холмистой и горной местности. Дистрибуцией занимается компания diHouse.

Вес байка – 22 кг, есть профессиональная 9-скоростная трансмиссия Shimano, гидравлические дисковые тормоза и мотор мощностью 500 Вт с крутящим моментом 42 Нм. Электровелосипед оснащен аккумулятором автомобильного класса мощностью 10 Ач, при которой дальность хода в режиме ассистента педалированию достигает 90 км. Время зарядки – до 5 часов.

Из модного: цветной IPS-дисплей на 3,5 дюйма с системой навигации и разъем Type-C для подзарядки смартфона. Также можно подключить фирменное мобильное приложение для отслеживания маршрутов, физических показателей и обновления ПО.

Цена ADO DECE 300С в России начинается от 135000 рублей.