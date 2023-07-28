В России начались продажи детских умных часов HONOR CHOICE Kids Watch

Новые детские часы от HONOR уже доступны во многих крупных магазинах электроники. Гаджет выделяется поддержкой видеозвонков и более точной геопозицией, что должно обеспечить дополнительную безопасность ребёнка.

Устройство также защищено от влаги и пыли по стандарту IP68, оснащено поддержкой 4G и камерой с разрешением 2 МП. Кроме того, часы можно настроить так, чтобы они принимали звонки только с номеров, которые были ранее одобрены родителями. Какие-либо сторонние номера будут автоматически блокироваться.

Отслеживание геопозиции ребёнка осуществляется при помощи GPS, сотовой станции, A-GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi, датчика гравитации и функции удаленной съемки. Дополнительно родители могут создавать безопасные зоны дома, в школе и других местах. Если ребёнок выйдет из них, на смартфон родителя придёт специальное уведомление. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 850 мАч.

Вся передача данных происходит при помощи технологии данных. Специальная закрытая ОС не допускает установку сторонних приложений и внесение каких-либо изменений в ПО. Интересно, что в часах нет встроенных игр, а родители могут удаленно ограничить работу нужных приложений на часах, пока ребенок находится на занятиях в школе.

HONOR CHOICE Kids Watch в России доступны в цветах «Синий океан» и «Розовый коралл» по цене 5990 рублей.