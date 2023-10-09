В России начали пользоваться спросом складные модели смартфонов

Российские покупатели стали всё больше обращать внимание на складные модели смартфонов. Об этом стало известно благодаря аналитике М.Видео-Эльдорадо.

Согласно итогам января-сентября 2023 года штучные продажи складных смартфонов выросли в 4,3 раза по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что спрос растет за счет расширенного выбора брендов, появление более доступных моделей и различных вариантов рассрочки.

В лидерах продаж складных смартфонов в М.Видео-Эльдорадо за первые 9 месяцев текущего года оказались следующие модели:

Huawei Mate X3 (512 Гб);

Samsung Galaxy Z Flip4 (256 Гб);

Samsung Galaxy Z Fold4 (256 Гб);

Huawei Mate XS 2 (512 Гб);

Samsung Galaxy Z Flip5 (256 Гб).

Один из интересных складных смартфонов от OPPO побывал у нас на обзоре.