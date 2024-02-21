В Яндекс Переводчик добавили нейросеть YandexGPT для написания английских текстов

Яндекс Переводчик получил встроенный редактор англоязычных текстов, работающий на основе YandexGPT. Нейросеть предложит улучшения по тексту, перепишет его в требуемом стиле, а также исправит пункционные и орфографические ошибки. Функция работает со всем текстом, так и с отдельными предложениями — достаточно выделить нужный фрагмент.

Новая опция появилась в разделе «Редактор» и доступна для всех пользователей в десктопной версии.

Позже, Яндекс добавит ещё две функции. Для создания продвинутой лексики с редко употребляемыми словами или фразеологизмами. Другая, наоборот, сможет упростить лексику и сделать её более понятной для людей с базовым уровнем владения языка.