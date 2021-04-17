В Apple Music вышел эксклюзивный плейлист Balenciaga и Rammstein

Balenciaga представила новый кураторский плейлист, составленный группой Rammstein. Подборку треков уже можно послушать в Apple Music. Кроме того, Balenciaga и Rammstein выпустили лимитированную коллекцию, которая доступна в магазинах и на сайте бренда Balenciaga.com.

Модный дом Balenciaga – официальный куратор Apple Music. Каждый плейлист составлен артистами, выбранными самим Демной Гвасалией — креативным директором Balenciaga. Именитые исполнители, чья музыка непрестанно вдохновляет Демну, предлагают заглянуть в их творческие вселенные и откроют секрет: какую музыку слушают сами. Первый плейлист Balenciaga для Apple Music Демна составил самостоятельно.

Культовая индастриал-метал группа Rammstein составила подборку треков, сопроводив её капсульной унисекс коллекцией одежды и аксессуаров. На вещах изображен логотип группы, а также кадр со съемки, которая проводилась для невышедшего концертного мерча группы.

В кампании Rammstein х Balenciaga также поучаствовали фанаты группы. Поклонники снялись в новом мерче на фоне персональных коллекций различных предметов с символикой группы.