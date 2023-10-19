Раскладушка TECNO PHANTOM V Flip 5G начала продаваться в России

Бренд TECNO представил для российского рынка раскладной смартфон PHANTOM V Flip 5G.

Это первый вертикальный складной смартфон TECNO, который получил корпус из экокожи, три модуля камер 64 Мп + 13 Мп + 32 Мп, а также AMOLED-экран 6.9″ с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Сердцем новинки выступает процессор MediaTek Dimensity 8050 в паре с 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гб. Автономность обеспечивает аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Цена PHANTOM V Flip 5G в России составляет 59 990 рублей.