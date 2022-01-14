Valvе обещает запустить продажи Steam Deck в феврале

Компания Valve сообщила в Twitter, что поставки Steam Deck начнутся в конце февраля 2022 года. Таким образом, переносов больше не будет.

Отметим, что в ноябре стало известно о задержках с поставками. Изначально планировалось, что новинка выйдет в декабре, но из-за проблем с логистикой начало поставок перенесли на февраль. Но теперь, похоже, всё наладилось.

Happy January! We have a small update for you today — tl;dr — we're still on track to ship in February.



Check it out here: https://t.co/pQXC101JCV — Steam Deck (@OnDeck) January 13, 2022

Первоначально консоль появится в США, Канаде, Великобритании и некоторых европейских странах. Однако некоторые из пользователей, которые оформили предзаказ, сообщают, что их консоль придёт лишь после 2 квартала 2022 года. Возможно, просто пока не обновились данные или же очередь слишком велика.

При этом в самой компании уже опубликовали фото первой партии консолей.