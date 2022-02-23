Valve запустила сервис проверки совместимости со Steam Deck

Компания Valve запустила специальный раздел в магазине Steam, где можно проверить, какие из игр в библиотеке пользователя запустятся на Steam Deck. Для этого нужно зайти по ссылке (рекомендуется использовать браузер Firefox). После авторизации система проанализирует игры.

В этом разделе все проекты будут рассортированы по четырём категориям:

Поддерживаются — эти игры имеют зелёный тикет, который означает полную поддержку;

Играбельные (жёлтый тикет) — возможны небольшие проблемы;

Не поддерживаются — понятное дело, что не поддерживаются;

Не проверены — точно также.

Пока что список игр невелик, но в будущем он наверняка расширится.

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