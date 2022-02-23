Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Valve запустила сервис проверки совместимости со Steam Deck

Компания Valve запустила специальный раздел в магазине Steam, где можно проверить, какие из игр в библиотеке пользователя запустятся на Steam Deck. Для этого нужно зайти по ссылке (рекомендуется использовать браузер Firefox). После авторизации система проанализирует игры.

В этом разделе все проекты будут рассортированы по четырём категориям:

  • Поддерживаются — эти игры имеют зелёный тикет, который означает полную поддержку;
  • Играбельные (жёлтый тикет) — возможны небольшие проблемы;
  • Не поддерживаются — понятное дело, что не поддерживаются;
  • Не проверены — точно также.

Пока что список игр невелик, но в будущем он наверняка расширится.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Steam
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии