Новости

Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России

Смартфон защищён по стандарту IP64, дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 5.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 16:50

В Ситилинке стартовали продажи нового смартфона Redmi Note 14S. Новинка получила AMOLED-дисплей 6,67″ с частотой до 120 Гц, камеру на 200 Мп с OIS и EIS, а также корпус толщиной 7,98 мм и весом 179 г.

Внутри — процессор MediaTek Helio G99-Ultra, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти (расширяется до 1 ТБ). Поддерживается виртуальное расширение ОЗУ на 12 ГБ.

Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России
Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России

Основная камера — 200 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макро). Есть оптический зум, стабилизация и AI-функции: удаление объектов, фильтры и погодные эффекты. Поддерживается одновременная съёмка с фронтальной и основной камер.

Батарея на 5000 мА·ч обеспечивает до 19 часов видео и до 50 часов звонков. Поддерживается быстрая зарядка 67 Вт — до 100% за 44 минуты.

Цены:

  • 8+128 ГБ — 22 990 ₽
  • 8+256 ГБ — 25 990 ₽
  • 12+512 ГБ — 30 990 ₽
⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

МТС начала продавать автомобили
сегодня в 09:31
Продажи мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic начались в России
сегодня в 09:30
Новое приложение «Т-Банка» для iOS уже в App Store
сегодня в 09:23
Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России
вчера в 16:50
Россияне начали использовать дипфейки для устройства на работу
вчера в 11:32
Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества
вчера в 10:30
Apple выпустила iOS 18.4.1
вчера в 07:59
Nubia представила Red Magic 10 Air — «доступный» игровой смартфон в тонком корпусе
16.04.2025
Nothing раскрыла процессор CMF Phone 2 Pro и разочаровала фанатов
16.04.2025
«Код Памяти» и «Проект Жизнь» стали партнёрами «Высшей школы генеалогии»
16.04.2025

Обзоры на The GEEK