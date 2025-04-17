Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России

В Ситилинке стартовали продажи нового смартфона Redmi Note 14S. Новинка получила AMOLED-дисплей 6,67″ с частотой до 120 Гц, камеру на 200 Мп с OIS и EIS, а также корпус толщиной 7,98 мм и весом 179 г.

Внутри — процессор MediaTek Helio G99-Ultra, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти (расширяется до 1 ТБ). Поддерживается виртуальное расширение ОЗУ на 12 ГБ.

Основная камера — 200 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макро). Есть оптический зум, стабилизация и AI-функции: удаление объектов, фильтры и погодные эффекты. Поддерживается одновременная съёмка с фронтальной и основной камер.

Батарея на 5000 мА·ч обеспечивает до 19 часов видео и до 50 часов звонков. Поддерживается быстрая зарядка 67 Вт — до 100% за 44 минуты.

Цены:

8+128 ГБ — 22 990 ₽

8+256 ГБ — 25 990 ₽

12+512 ГБ — 30 990 ₽