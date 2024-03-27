Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России

Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей.

Всё это означает, что в России могут начать производство отечественных игровых приставок и консолей.

В феврале было объявлено, что Российская ассоциация видеоигровой индустрии (РВИ) представит правительству пятилетний план развития видеоигр в стране. План, который включает 83 пункта, в том числе в области образования, экспорта и технологий, был разработан с учетом предложений от различных государственных органов, организаций и профессионального игрового сообщества.