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Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России

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Вадим Майков сегодня в 14:51

Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей.

Всё это означает, что в России могут начать производство отечественных игровых приставок и консолей.

В феврале было объявлено, что Российская ассоциация видеоигровой индустрии (РВИ) представит правительству пятилетний план развития видеоигр в стране. План, который включает 83 пункта, в том числе в области образования, экспорта и технологий, был разработан с учетом предложений от различных государственных органов, организаций и профессионального игрового сообщества.

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Источник:
ТАСС
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