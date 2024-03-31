Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят до 200 евро

В конце этой недели в сети появились сообщения о предполагаемом снижении беспошлинного лимита для ввоза товаров из-за рубежа до нуля с 1 апреля. Однако информация была опровергнута Федеральной таможенной службой (ФТС).

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза составит 200 евро, что вернет стандарт до февраля 2022 года, предшествующего решению Евразийской экономической комиссии об установлении лимита в 1000 евро. Ограничение также распространяется на вес: товары до 31 кг и стоимостью до 200 евро проходят без пошлины, свыше – 15% на разницу.

По мнению Минфина, повышенный лимит за два года своего существования смог адаптировать рынок, и большинство покупок на зарубежных площадках не превышают 200 евро.

Минэкономразвития утверждает, что 98% международных отправлений (например, OZON и AliExpress) попадают в этот лимит. Однако оппоненты, среди которых крупные маркетплейсы, считают, что вернуть старый лимит может привести к ограничению ассортимента, увеличению цен и снижению доступности зарубежных товаров. Дискуссии продолжаются, и вопрос оставляется открытым.