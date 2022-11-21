Nvidia окончательно ушла из России

Nvidia окончательно покинула Россию. Информация об этом появилась в квартальном отчете компании для инвесторов.

В октябре стало известно, что Nvidia закрыла российский офис и по некоторым данным, предложила перевести сотрудников в другую страну.

Кроме того, финансовый отчёт говорит, что Nvidia занимала 2% от общего объема продаж. В 2022 году прямые продажи в России были «несущественными». В денежном эквиваленте речь идёт о $500 млн, но по всей видимости для компании такие объёмы несущественны.