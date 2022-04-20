iPhone без «чёлки» выйдет в 2024 году

Компания Apple всё-таки может отказаться от каких-либо вырезов в дисплее, но только в 2024 году. Об этом заявляет популярный инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо.

Куо считает, что iPhone 16 получит необычные фронтальную камеру и датчики Face ID. Всё необходимое Apple скроет под экран iPhone, что поможет избавиться от ненавистной «чёлки». Тут стоит напомнить о недавнем патенте компании с описанием подобной технологии.

Глобальные изменения в дисплее iPhone произойдут только в 2024 году. Отложенное внедрение связано не из-за технических сложностей, а из-за банальной маркетинговой политики Apple. Также есть мнение, что существующие наработки не соответствуют требованиям корпорации, что может тормозить развитие линейки фирменных смартфонов.

В этом году ожидается выход iPhone 14. По слухам, новинка получит небольшой вырез в дисплее в форме горизонтальной полоски и круглый вырез для фронтальной камеры.

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