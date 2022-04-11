iPhone 14 Pro появился на рендерах в новых цветах

iPhone 14 Pro появился на новых рендерах в золотом и бордом цветах. Золотой сильно отличается от привычного оттенка.

Предполагается, что версии iPhone 14 Pro и 14 Pro Max избавятся от привычной челки. Вместо нее появится два выреза — круглый и овальный. В одном разместят датчики Face ID, в другом фронтальную камеру.

Также, про iPhone 14 Pro известно, что у него сильно увеличится камера. Она станет толще, а выступ будет сильно больше. Это произойдет из-за замены 12-мегапиксельного датчика на 48-мегапиксельный. Аналитик Мин-Чи Куо предрекает, что iPhone 14 Pro выведет мобильную съемку на новый уровень.

Ожидается, что iPhone 14 Pro и Pro Max будут работать на новом чипе Apple A16 Bionic, а базовые версии iPhone 14 и 14 Max его не получат. Смартфоны будут работать на Apple A15 Bionic или его немного усовершенствованной версии.

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