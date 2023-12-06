Google Chrome получит помощника для составления писем на базе ИИ

Google планирует добавить функцию Compose в браузер Chrome для ПК. Первые упоминания об этом появились в коде трекера Chromium Gerrit.

С помощью функции Compose, основанной на искусственном интеллекте, пользователи смогут создавать тексты для публикаций в социальных сетях и электронных писем.

Активация происходит в текстовом блоке – появляется окно с предложением составить текст и выбрать необходимый стиль написания. После выбора стиля, искусственный интеллект сканирует содержимое страницы и готовит текст. На выходе, пользователь может сократить, изменить или запросить новую генерацию.