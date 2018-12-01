ФАС уменьшила требования для предустановки отечественного ПО
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Новости

ФАС уменьшила требования для предустановки отечественного ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила снизить требования по предустановке отечественного софта. Это позволит совместить их с работой экосистемы Apple.

Суть в том, что теперь предлагается не предустанавливать приложения целиком, а лишь предлагать иконки для скачивания или окна при активации смартфона. Кроме того, от предустановки теперь освобождены планшеты и «умные» устройства, кроме смарт-телевизоров.

Постановление подразумевает, что теперь в списке «кандидатов на предустановку» будут только. смартфоны, компьютеры и Smart TV. Новую версию документа ФАС планирует принять его до 1 июля, а закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

При этом программы, претендующие на предустановку, должны иметь не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки. Ещё они должны «способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей». Права на программу должны быть у российской компании, которой руководят граждане РФ.

В списке предустановленных решений отмечаются сервисы поиска, карты, антивируса, системы госуслуг, онлайн-кинотеатры, мессенджеры и социальные сети, клиента облачных систем хранения, программы для офисной работы, новостной агрегатор и голосовой помощник.

Такой подход, как полагают в ФАС, позволит привлечь к этому и Apple, которая выступает против предустановки ПО на своих системах.

Правда, эксперты полагают, что предустановка увеличит цены на устройства минимум на 500 рублей.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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