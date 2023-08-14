Доработка российской ОС «Аврора» обойдется в 300 млрд рублей

В рамках совещания, проведенного 9 августа 2023 года в Роскомнадзоре, производителями смартфонов и разработчиками мобильных операционных систем было объявлено о развитии и доработке операционной системы «Аврора». По информации из источника «Коммерсанта», оценка затрат на развитие этой системы составляет около 300 миллиардов рублей до 2027 года, когда она должна быть доступна для конечных потребителей.

Генеральный директор НТЦ ИТ РОСА, Олег Карпицкий, подтвердил наличие предложения о дополнительном вложении 300 миллиардов рублей в развитие «Авроры». По его словам, планируется, что операционная система станет доступной для пользователей уже в 2024 году.

Участники совещания также предложили создать ассоциацию разработчиков мобильных операционных систем в России с целью снижения доминирования западных операционных систем на российском рынке. Детали этой инициативы пока не раскрываются.

Главной целью внедрения операционной системы «Аврора» заявлено снижение зависимости российских сетей от зарубежных систем. Для достижения этой цели Роскомнадзор проводит консультации с российскими производителями мобильных устройств, разработчиками отечественных операционных систем и приложений.