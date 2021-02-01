Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к отключению интернета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил СМИ, что Россия технически и законодательно готова к отключению от глобального интернета. Хотя это будет и довольно сложным делом.

При этом он отметил, что такой план рассматривается в качестве запасного, а не входит в намерение властей.

План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление [находятся] в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном. Дмитрий Медведев

В России уже больше года действует закон об «автономном Рунете», который призван обеспечить работу сети при отключении интернета извне. Для этого каждый год проводятся учения по отключению Рунета, создаётся резервная инфраструктура и так далее.

Медведев также сослался на опыт Китая и заявил, что там пользователи вполне обходятся местными соцсетями.

И они абсолютно легко это переживают, они общаются в своих социальных сетях. Когда прилетаешь в КНР, смотришь на собственные социальные сети – работают. Почему? А потому что карточка в телефоне стоит российская, а как только ты, допустим, включаешь отельный интернет, Wi-Fi – не работают. Потому что это все заблокировано, это firewall. Дмитрий Медведев