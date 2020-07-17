Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Сейчас в сфере мобильных технологий особое внимание уделяется аккумуляторам и методам их зарядки. На этот раз в этой нише отличились представители Apple, которые подали патент на чехол, с помощью которого возможно заряжать iPhone. Это еще раз подтверждает тот факт, что в Apple все-таки действительно хотят убрать Lightning-коннектор со смартфона.

В чем принцип работы этого чехла? Его суть похожа на беспроводную зарядку. В чехле расположены две катушки – внутренняя и внешняя. Они соединены между собой по особой схеме, с помощью которой энергия передается от одной катушке к другой и лишь затем она достигает смартфона. Кстати, оба устройства – смартфон и чехол, могут заряжаться одновременно. Стоит отметить, что данная разработка – это всего лишь патент и неизвестно, решится ли Apple когда-то реализовать эту задумку в своих устройствах.