Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Сейчас в сфере мобильных технологий особое внимание уделяется аккумуляторам и методам их зарядки. На этот раз в этой нише отличились представители Apple, которые подали патент на чехол, с помощью которого возможно заряжать iPhone. Это еще раз подтверждает тот факт, что в Apple все-таки действительно хотят убрать Lightning-коннектор со смартфона.

2 37

В чем принцип работы этого чехла? Его суть похожа на беспроводную зарядку. В чехле расположены две катушки – внутренняя и внешняя. Они соединены между собой по особой схеме, с помощью которой энергия передается от одной катушке к другой и лишь затем она достигает смартфона. Кстати, оба устройства – смартфон и чехол, могут заряжаться одновременно. Стоит отметить, что данная разработка – это всего лишь патент и неизвестно, решится ли Apple когда-то реализовать эту задумку в своих устройствах.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Флагманский Motorola edge+ представили для России

В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой

Появились качественные изображения ASUS ROG Phone 3

Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Инсайдер озвучил дату релиза Snapdragon 875

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить