В России вырос спрос на восстановленные iPhone

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны вырос в 3 раза. Средняя стоимость такого устройства составляет 22 625 рублей. Лидером рейтинга является iPhone, несмотря на то, что магазины предлагают новые смартфоны других брендов. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФон и Yota.

В 2023 году лидером вторичного рынка были смартфоны Samsung, но в 2024 году популярность набрали iPhone. На последний приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных устройств. Больше всего предпочтения россияне отдают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.