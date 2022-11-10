В России появились Xbox Series S/X с сертификацией Ростест

В Российских магазинах обнаружили консоли Xbox Series S/X с сертификацией Ростест. Об этом пишет издание «Известия».

Подобные устройства нашли в М.Видео, Эльдорадо, Techline24, Комусе, на Ozon и Яндекс Маркете. Код такой консоли 00011 в названии самой модели, а добавочный префикс RU или РСТ.

В магазинах «Известиям» подтвердили наличие таких консолей, а также заверили, что у них есть все документы, которые дают гарантию от производителя. При этом сообщается, что речь может идти про новые поставки.

Также есть слухи, что сертификацией в России занимается сама Microsoft, а после отправляет документы на рынки СНГ. После чего консоли ввозятся в Россию через параллельный импорт.