В iOS 17 экран блокировки станет интерактивным смарт-дисплеем

Согласно информации, полученной Марком Гурманом из Bloomberg, Apple планирует внести значительные изменения в интерфейс своей операционной системы iOS 17. Главной новинкой станет переработка экрана блокировки, который станет функциональным аналогом смарт-дисплеев, способным отображать постоянно обновляемую информацию.

Новый экран блокировки будет активироваться при горизонтальном положении устройства. Основная идея заключается в том, чтобы сделать iPhone более полезным, когда он, например, находится на столе или тумбочке.

Одной из главных особенностей нового режима является использование темного фона с ярким текстом, что обеспечивает удобство чтения информации на экране. Пользователи смогут получать уведомления о встречах, напоминаниях или погоде, не разблокируя устройство.

Это изменение в интерфейсе iOS 17 обещает улучшить пользовательский опыт и предоставить более удобный доступ к информации, делая использование iPhone еще более удобным и эффективным.

Ранее в сети появился дизайнерский концепт iOS 17.