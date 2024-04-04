Титановый iPhone 15 Pro начали продавать в России на 35% дешевле

Ценник на флагманский iPhone 15 Pro в России снизился на 35% от первоначальной стоимости, установленной после старта продаж.

Если сначала смартфон продавали за 150 тысяч, то сейчас ценник в крупных сетях снизился до 123-125 тысяч рублей. Однако некоторые магазины на маркетплейсах предлагают титановый iPhone 15 Pro еще дешевле – за 96 тысяч рублей (128 ГБ, nano SIM + eSIM).

Но, скорее всего, в ближайшее время ценник на устройство вновь перевалит за 100 тысяч рублей, так как с 1 апреля порог беспошлинного ввоза снизился с 1000 евро до 200 евро. На этом фоне продавцы начинают корректировать стоимость гаджетов.

iPhone 15 Pro, дебютировавший в сентябре 2023 года, отличается титановым корпусом, передовым процессором Apple A17 Pro и OLED-экраном с технологией ProMotion 120 Гц. В арсенале блока камер – тройная система, состоящая из основной камеры на 48 Мп, телеобъектива на 12 Мп с трехкратным увеличением и сверхширокоугольной камеры на 12 Мп.