iPhone и другая зарубежная техника подорожала в России на 15% с 1 апреля

Импортная электроника в России за минувшие три дня уже подорожала на 15%. В частности, рост цен затронул гаджеты Apple, Samsung, Dyson и других компаний. Причина в снижении порога беспошлинного ввоза с 1000 евро до 200 евро.

Некоторые российские маркетплейсы в карточки товаров, которые доставляются из-за рубежа, добавили отдельную строку с пошлиной, так как в основной ценник она не входит. При этом, величина указанной пошлины ориентировочная, точную таможня рассчитает по курсу на день оплаты.

Как заметила редакция The GEEK, рост цен коснулся не только маркетплейсы. Некоторые торговые сети в России также подняли цены, хотя и без снижения порога платили ввозную пошлину, так как закупали электронику крупными партиями.