Steam прекратил поддержку Windows 7 и Windows 8

1 января 2024 года Steam прекратил поддержку ОС Windows 7, 8 и 8.1. Пользователи этих систем больше не смогут запускать клиент Steam на своих устройствах. Чтобы сохранить возможность запускать игры из библиотеки или другие продукты, нужно обновиться до Windows 10 или более новой версии.

Компьютеры, работающие на этих операционных системах и подключённые к интернету, не защищены от новых вредоносных программ, а их уязвимости не будут исправлены. Поддержка Steam

Изменения связаны с ключевыми опциями клиента Steam, который теперь использует встроенный Google Chrome, не работающий на старых версиях Windows. Кроме того, для работы будущих версий Steam потребуются функции и обновления безопасности, доступные в актуальных версиях ОС.