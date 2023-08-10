Сотрудникам РЖД запретили использовать iPhone

РЖД принял решение о запрете использования сотрудниками iPhone в служебных целях, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в транспортной отрасли.

Источник подтвердил, что действительно, сотрудникам РЖД теперь запрещено использовать iPhone в служебных целях. Это решение принято после того, как в начале июня Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила о выявлении разведывательной акции, осуществленной США через программное вредоносное обеспечение на мобильных устройствах Apple.

ФСБ выявила аномалии, которые характерны только для пользователей iPhone и указала на использование ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего уязвимости, предусмотренные производителем. В результате такие организации, как Министерство транспорта, Минпромторг, Ростех, Росавиация и Минцифра, уже отказались от использования iPhone в своей деятельности, и теперь к ним присоединился и холдинг РЖД.

Сама Apple отрицает какие-либо обвинения по встраиванию шпионского ПО в свои смартфоны.