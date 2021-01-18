Сервис такси «Ситимобил» запустил кэшбек за поездки

В сервисе такси «Ситимобил» появилась новая программа лояльности. Пользователи смогут получать кэшбек за поездки в размере от 7 до 20%, а также оплачивать им следующие заказы.

Пользователи сервиса получат один из шести уровней: «Новичок», «Домосед», «Частый гость», «Знаток», «Гид» и «Легенда». Уровень будет зависеть от количества поездок и суммы заказов. Обновление статус происходит через 30 дней.

На момент запуска все «Новички» получают кэшбек в 10%. Самый большой кэшбек до 20% получат пользователи с уровнем «Легенда».

В зависимости от уровня, бонусами можно оплатить часть или всю поездку:

«Частый гость» до 25%

«Знаток» до 50%

«Гид» до 75%

«Легенда» до 100%

На запуске программы лояльности все «Новички» смогут оплачивать бонусами до 50%. Пользователи, которые уже пользуются сервисом, автоматически получат уровень с учётом их активности за последние 30 дней.