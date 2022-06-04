В Китае начали продавать защитные стекла для линейки iPhone 14

До выхода линейки iPhone 14 еще, как минимум, три летних месяца, но для китайского рынка даты особого значения не имеют. Там уже запустили массовое производство и продажу защитных стекол для грядущей линейки флагманов.

Об этом рассказали сразу два инсайдера Ice Universe и DuanRui. Один опубликовал изображение со стеклами для четырех версий iPhone 14, а второй выложил видео, где такое стекло уже продают.

Информацию о дизайне будущих флагманов Apple производители аксессуаров всегда получают сильно заранее. Поэтому сильно удивляться такому событию не стоит.

Новые изображения в очередной раз подтверждают, что все самое интересное достанется Pro-версиям — вместо челки останутся только два выреза под датчики Face ID и камеру. Помимо этого, известно, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат огромный основной блок камеры с 48-мегапиксельным датчиком и процессор Apple A16 Bionic.

Кстати, стоимость на будущие флагманы от Apple вырастет на $100, подробнее про это можно почитать здесь.

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