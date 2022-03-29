В России разработают аналог Google Play

АНО «Цифровые платформы» сообщила о создании магазина мобильных приложений под названием «NashStore». Разработчики позиционируют его как российскую замену американскому Google Play.
Магазин будет доступен только на операционной системе Android, а вот до iOS он навряд ли доберётся. Онлайн-магазин «NashStore» будет иметь все «популярные и востребованные приложения», сообщается на официальном сайте.
Заявлена монетизация и продвижение приложений для разработчиков, а также широкий выбор методов оплаты. В «Цифровые платформы» заявляют, что уже сотрудничают с 700 компаниями.
Запуск отечественного магазина запланирован к 9 мая 2022 года.
Неделя богата на релизы по «импортозамещению». Например, вчера были показаны российские аналоги зарубежной социальной сети – «Россграм», который подвергся критике со стороны пользователей, а также разработка от бывшего сотрудника Яндекса – социальная сеть «Now».
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