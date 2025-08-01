Россияне стали чаще покупать складные смартфоны

Количество предзаказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE выросло на 30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе «Ситилинка».

Самым популярным среди россиян стал Galaxy Z Fold7. На него приходится 70% всех заказов, в то время как на Galaxy Z Flip7 — 30%. Что касается конкретных расцветок и конфигураций памяти, то самыми популярными моделями по предзаказам стали:

Galaxy Z Fold7 в черном цвете с 256 ГБ памяти (15% предзаказов);

Galaxy Z Fold7 в синем цвете с 512 ГБ памяти (10%);

Galaxy Z Fold7 в черном цвете с 1 ТБ памяти (10%).

Традиционно самым востребованным цветом для складных смартфонов остается черный (его выбирают 47% покупателей). Белые корпуса пользуются наименьшей популярностью.

Пока большинство обзорщиков и блогеров бросились изучать и тестировать флагманские модели, нам стало интересно, что из себя представляет Galaxy Z Flip 7 FE — более доступная модель новой серии. С обзором на новинку вы можете ознакомиться по ссылке.