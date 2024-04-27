Новый MacBook Air M3 подешевел в России на 20%

Ценник на 13-дюймовый MacBook Air M3, который представили в марте, упал в России на 20%.

В США этот ноутбук дебютировал в начале марта по цене $1099 (~100 тысяч рублей), а в России – около 145 тысяч рублей. Речь идет о модели с 8-ядерным графическим чипом, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В настоящее время крупные сети продают ноутбук за 147-157 тысяч рублей. При этом в некоторых российских магазинах за MacBook Air M3 просят 116 тысяч рублей, что на 20% меньше, чем на старте продаж.

15-дюймовая модель также стала доступнее – 128 тысяч рублей вместо первоначальных 165-180 тысяч рублей. Стоит отметить, что цены на устройства могут варьироваться в зависимости от региона и конкретного магазина.