Названа дата выхода первого Apple iPad с OLED-экраном

26 марта Apple анонсирует новые модели iPad Air и iPad Pro с OLED-дисплеем, сообщил китайский инсайдер Instant Digital. Будет ли Apple вести прямую трансляцию мероприятия, пока неизвестно.

Китайское издание IT Home упомянуло ту же дату презентации, ссылаясь на страницы Amazon с аксессуарами для новинок от сторонних производителей.

Директор аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг отметил, что покупатели начнут получат новые устройства в апреле. Он подтвердил слухи о том, что в 2024 году Apple представит iPad Pro с OLED-дисплеем и iPad Air с экраном диагональю 12,9 дюйма. Ожидается, что модели Pro будут оснащены новейшим процессором M3, в то время как линейка Air получит обновление до чипа M2.

Напомним, известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман косвенно подтвердил дату дебюта новых iPad. По его данным, устройства выпустят «примерно в конце марта или в апреле» 2024 года.