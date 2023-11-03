Кошелек Steam теперь можно пополнить через «Сбербанк Онлайн»

Аккаунты Steam теперь вновь можно пополнять с помощью «Сбербанк Онлайн», как мобильной версии, так и десктопной.

Чтобы пополнить кошелек в Steam необходимо в строке поиска «Сбербанк Онлайн» ввести название цифровой площадки и в появившемся списке «организаций» выбрать ту, где пополнение не связано с фиксированным числом долларов. Затем вводим свой логин (по которому осуществляется вход в Steam) и указываем желаемую сумму пополнения. После подтверждения платежа средства быстро зачислятся на кошелек.

Редакция The GEEK проверила данный способ и результат представлен на скриншотах. При пополнении кошелька на 100 рублей комиссия составила порядка 6%. Вероятно, конвертация идет в реальном времени по текущему курсу.