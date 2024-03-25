iPhone и другие устройства Apple подорожают в России с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в России подорожают iPhone и другие устройства Apple. Дело в лимите беспошлинного ввоза товаров в страну, который снизится с €1000 до €200. Эксперты предсказывают, что это приведет к увеличению стоимости импортных товаров на территории России на 15–20%.

В результате, большинство смартфонов, в том числе последние модели iPhone, которые ранее ввозились в страну без налогообложения, теперь будут подвергаться пошлинам. Вероятно, iPhone 15 Pro Max за ценник меньше 120 тысяч рублей, мы больше не увидим.

Соответственно, с апреля ожидается рост цен на продукцию Apple, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods Max и Apple Vision Pro, как минимум на несколько тысяч рублей. Поскольку стоимость этих устройств превышает €200, ритейлерам придется включать ввозные пошлины в розничную стоимость товаров, которую в итоге оплачивают покупатели.