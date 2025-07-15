Игровой планшет Infinix XPAD GT вышел в России

Infinix представила в России свой первый игровой планшет XPAD GT. Новинка получила футуристичный дизайн, процессор Qualcomm Snapdragon 888 и емкий аккумулятор на 10 000 мАч.

XPAD GT оснащен 13-дюймовым экраном с разрешением 2880х1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 700 нит. Подробнее о планшете читайте в отдельном материале.

Infinix XPAD GT (8/256 ГБ) доступен в российских магазинах электроники по цене 35 999 рублей.