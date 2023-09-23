iFixit разрезала и изучила новые чехлы Apple FineWoven

Специалисты ресурса iFixit изучили материалы материала FineWoven, который используется в новых аксессуарах для iPhone и Apple Watch. По словам Apple они более экологичные и должны заменить традиционные чехлы и ремешки из натуральной кожи.

Новый FineWoven был подвергнут детальному анализу с использованием микроскопии с увеличением 52x и 490x. Оказалось, что толщина волокон составляет приблизительно 6 микрон, что в 12 раз тоньше человеческого волоса. Важным аспектом структуры FineWoven является диагональное переплетение нитей, известное как саржа.

Также iFixit выявил, что аксессуары FineWoven подвержены даже легким царапинам. При этом, сами нити не рвутся, и царапины обусловлены изменением отражения света на поврежденных волокнах. Плотное переплетение делает ткань FineWoven прочной и устойчивой к разрывам, но из-за минимальной толщины нитей и будут появляться те самые “царапки”.

FineWoven не имеет гидрофобной обработки, это влияет на водоотталкивающие свойства. Ткань хорошо впитывает влагу, хотя в некоторых случаях она ее быстро испаряет. Жиры и соусы могут оставлять на ней такие пятна, которые будет трудно вывести даже со специальны моющими средствами.

Еще специалисты iFixit сделали разборку чехла для iPhone 15 Pro из FineWoven. В нем несколько слоев, в том числе, ткань FineWoven, пена, лист жесткого пластика, начинка для MagSafe, еще один лист пластика и внутренний слой ткани FineWoven. По мнению экспертов, сама ткань FineWoven износостойкая, но всех следов использования избежать не сможет.

Чехол MagSafe из FineWoven доступен на американском рынке по цене 59 долларов (~5700 рублей).