HUAWEI готовит свой шлем Vision Pro, который почти в два раза дешевле гарнитуры Apple

Бывший директор по маркетингу компании Meizu и основатель Numiao Technology Ли Нань сообщил, что компания HUAWEI разрабатывает собственный шлем дополненной реальности. Он получит название Vision Pro, которое было запатентовано в Китае еще в 2019 году.

По его словам, цена шлема Vision Pro от HUAWEI составит около $2000 (~182400 рублей). Это делает устройство почти в два раза дешевле, чем Apple Vision Pro.

HUAWEI Vision Pro будет оснащен 4K Micro OLED-дисплеями от Sony, вероятно, аналогичными тем, что используются в Apple Vision Pro, и предложит систему управления жестами с минимальными задержками.

В отличие от Apple Vision Pro, новинка от HUAWEI не получит функцию отслеживания взгляда EyeSight. Однако, она выигрывает в весе – всего 350 граммов.

Ли Нань отметил, что дисплеи начнут поставлять через полгода. Поэтому релиз HUAWEI Vision Pro в лучшем случае состоится осенью.