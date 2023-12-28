Hogwarts Legacy получила русскую озвучку от профессиональных актеров

В канун Нового года GamesVoice представила долгожданную русскую озвучку игры Hogwarts Legacy. Пользователи могут скачать ее с официального сайта студии.

GamesVoice также выпустила видео, демонстрирующее голоса ключевых персонажей и актеров, участвовавших в озвучке. Всего в проекте приняли участие 143 профессиональных актера, многие из которых известны по работе над голливудскими фильмами.

Подготовку локализации профинансировали фанаты, которые собрали 1,9 миллиона рублей всего за десять дней.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, 5 мая – на PlayStation 4, Xbox One, а 14 ноября – на Nintendo Switch. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера» в XIX веке.