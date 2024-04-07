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Гурман: Apple работает над складными iPad

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в своей новой статье сообщил, что инженеры Apple начали проработку идеи создания складных iPad. По его словам, пока процесс на ранней стадии и компании еще предстоит пройти этап создания складных экранов без складок для планшетов. 

Гурман подтвердил слова других инсайдеров. В частности, если Apple так и не удастся решить проблему качества складных дисплеев, то она вообще может отказаться от создания подобных устройств. 

Напомним, в конце марта сообщалось, что Apple отложила запуск складного iPhone как раз из-за проблем с гибкими дисплеями.

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Источник:
Bloomberg
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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