Гурман: Apple работает над складными iPad

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в своей новой статье сообщил, что инженеры Apple начали проработку идеи создания складных iPad. По его словам, пока процесс на ранней стадии и компании еще предстоит пройти этап создания складных экранов без складок для планшетов.

Гурман подтвердил слова других инсайдеров. В частности, если Apple так и не удастся решить проблему качества складных дисплеев, то она вообще может отказаться от создания подобных устройств.

Напомним, в конце марта сообщалось, что Apple отложила запуск складного iPhone как раз из-за проблем с гибкими дисплеями.