Google начала блокировать сервис Google Workspace в России

Google приступила к блокировке своих сервисов на территории России. В данный момент многие компании, которые попали под санкции США, не могут воспользоваться Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.).

В итоге те компании, которые не создавали резервные копии или не имели альтернативное рабочее пространство, рискуют полностью лишиться информации.

По словам источника, связанного с сотрудниками Google, компания изначально не планировала изменять доступ к сервисам Google Workspace в России. Однако с учетом американских санкций, компания оставляет за собой право внести изменения без предварительного уведомления.

Вчера стало известно, что Microsoft прекращает обновлять Windows в России.