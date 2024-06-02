Apple втихую снизила производительность нового iPad Air на M2

На днях Apple без лишнего шума обновила технические характеристики нового iPad Air на процессоре M2, который дебютировал 7 мая. Несмотря на первоначальные заявления о том, что чип M2 в iPad Air оснащен 10-ядерным графическим процессором, компания теперь указывает, что он на самом деле 9-ядерный.

Apple не дала никаких пояснений по поводу этого изменения. Вместо этого компания просто обновила страницу с техническими характеристиками нового iPad Air. Из архивных данных видно, что изменение внесли в течение последних 10 дней.

Нынешние технические характеристики / Пресс-релиз от 7 мая

Оригинальный пресс-релиз о запуске iPad Air M2 по-прежнему указывает на 10-ядерный графический процессор, как и страница поддержки. Apple также не обновила страницы с техническими характеристиками в других странах, кроме США.

В целом ситуация достаточно странная. Вероятно, некоторых сотрудников внутри Apple ввели в заблуждение относительно того, что новый планшет оснащен 10-ядерным графическим процессором. При этом MacBook Air на аналогичном процессоре M2 доступен в вариациях с 8-ядерным и 10-ядерным графическими процессорами. Это намекает на то, что чип M2, используемый в iPad Air, является урезанной версией 10-ядерной модели.

Кстати, как стало известно после появления в магазине компании новых планшетов, на презентации Apple умолчала о серьезных ограничениях младших версий iPad Pro.