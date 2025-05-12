Apple разрабатывает радикально новый iPhone. Он полностью из стекла и без вырезов

Apple разрабатывает полностью переработанный iPhone, который может стать главным продуктом 2027 года. Новинку планируют приурочить к 20-летию первой модели. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Новый смартфон описывается как «почти полностью стеклянный» с изогнутым корпусом, без рамок и вырезов. Фронтальная камера будет спрятана под экраном, а сам корпус якобы выполнен по принципу «непрерывной стеклянной петли», как в патентах Apple 2019 года. Это может стать самым радикальным редизайном за всю историю iPhone.

Подобные слухи ранее появлялись в The Information и The Elec. Издания сообщали о подэкранной камере и планах по созданию безрамочного дисплея, но без загнутых краёв, как у Samsung.

Кроме юбилейного смартфона, в 2027 году Apple может представить и другие устройства:



первый складной iPhone;

умные очки с микрофонами и камерами;

AirPods и Apple Watch со встроенной камерой для медицинских задач и визуального ИИ;

настольного робота с ИИ и моторизированной рукой;

улучшенную Siri на базе большой языковой модели и собственные серверные чипы для AI-задач.

Если планы Apple не изменятся, то 2027 год может стать одним из самых амбициозных в истории компании, а экосистема выйти на принципиально новый уровень.