Apple перенесёт производство iPhone для США в Индию уже в 2026 году

Apple планирует с 2026 года полностью перенести производство iPhone, предназначенных для американского рынка, в Индию. Об этом сообщают источники, знакомые с внутренними планами компании. Такое решение продиктовано ростом пошлин в рамках торгового конфликта между США и Китаем.

Сейчас Apple продаёт в США более 60 млн iPhone ежегодно. По данным IDC, в 2024 году на рынок США пришлось 28% из 232,1 млн поставленных по всему миру смартфонов.

Хотя на смартфоны из Китая пока не действуют максимальные тарифы, Apple всё равно платит базовую пошлину в 20%. Для сравнения: пошлины на китайские электромобили уже достигают 145%. В случае с Индией ситуация мягче — ранее США ввели 26% тариф, но в данный момент он приостановлен на время переговоров между странами.

Производство iPhone в Индии Apple начала расширять ещё несколько лет назад, но после новых пошлин, введённых администрацией Трампа, компания резко ускорила процесс.

Полный переход на сборку iPhone для США вне Китая станет важным стратегическим шагом для сохранения маржи и стабильных поставок.