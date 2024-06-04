Apple оправдалась за обман с iPad Air 2024

На прошлой неделе Apple молча изменила технические характеристики нового iPad Air на процессоре M2. В частности, 10-ядерный чип неожиданной стал 9-ядерным. Теперь же компания наконец-то официально прокомментировала «нововведение» и объяснила, что это была простая опечатка. Все заявления о производительности, несмотря на путаницу, все еще верны.

«Мы обновили сайт Apple.com, чтобы исправить количество ядер для M2 iPad Air. Все заявления о производительности устройства точны и основаны на 9-ядерном графическом процессоре» Apple

Ключевая информация кроется именно во второй части сообщения. Это значит, что нет смысла паниковать — процессор M2 так и остался «почти на 50% быстрее, чем предыдущее поколение». Интересно только, как вообще подобная ошибка могла случиться, и почему ее не заметили сразу. Да еще и срок возврата устройств, купленных в день презентации, уже истек.