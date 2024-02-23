Apple может удалить из App Store четыре приложения российских банков

США ввели новые санкции против платежной системы МИР, Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), а также российских банков.

В санкционной список попали:

СПБ Банк

Авангард

Ростфинансбанк

Челиндбанк

Модульбанк

Датабанк

Быстробанк

Международный финансовый клуб (МФК)

В свете данных событий, Apple в самое ближайшее время может удалить приложения банков. Сейчас они доступны для загрузки:

Более того, велика вероятность удаления приложения СБП (Система быстрых платежей). Пока оно доступно для загрузки.