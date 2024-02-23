Apple может удалить из App Store четыре приложения российских банков

США ввели новые санкции против платежной системы МИР, Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), а также российских банков.
В санкционной список попали:
- СПБ Банк
- Авангард
- Ростфинансбанк
- Челиндбанк
- Модульбанк
- Датабанк
- Быстробанк
- Международный финансовый клуб (МФК)
В свете данных событий, Apple в самое ближайшее время может удалить приложения банков. Сейчас они доступны для загрузки:
Более того, велика вероятность удаления приложения СБП (Система быстрых платежей). Пока оно доступно для загрузки.