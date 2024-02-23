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Apple может удалить из App Store четыре приложения российских банков

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Валентин Снежин сегодня в 20:35

США ввели новые санкции против платежной системы МИР, Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), а также российских банков.

В санкционной список попали:

  • СПБ Банк
  • Авангард
  • Ростфинансбанк
  • Челиндбанк
  • Модульбанк
  • Датабанк
  • Быстробанк
  • Международный финансовый клуб (МФК)

В свете данных событий, Apple в самое ближайшее время может удалить приложения банков. Сейчас они доступны для загрузки:

Более того, велика вероятность удаления приложения СБП (Система быстрых платежей). Пока оно доступно для загрузки.

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Источник:
The GEEK, U.S. Department of the Treasury
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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