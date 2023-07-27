ЮНЕСКО призывает к глобальному запрету смартфонов в школах и других учебных заведениях по всему миру. Организация утверждает, что чрезмерное использование смартфонов приводит к снижению успеваемости и негативно влияет на эмоциональную стабильность детей. Она также указывает на то, что положительное влияние цифровых технологий на обучение может быть переоценено.

ЮНЕСКО также выступили против дистанционного обучения, предпочитая ограничить использование смартфонов в учебной среде. Организация призывает к установлению более строгих правил и ограничений, чтобы обеспечить более эффективное обучение и лучшую эмоциональную благополучность учащихся.