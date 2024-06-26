В Совфеде призвали запретить продажу iPhone в России

Продажу iPhone в России необходимо запретить из-за невозможности установки на них российского магазин приложений RuStore. С такой инициативой выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, владельцы техники Apple не могут устанавливать отечественный магазин приложений.

Сенатор отметил, что смартфоны на базе Android поддерживают установку RuStore, в отличие от устройств Apple. Он подчеркнул, что зарубежные компании обязаны соблюдать требования законодательства РФ, иначе их продукция должна быть запрещена к продаже.

24 июня в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play. Документ предусматривает обязательное наличие возможности установки и обновления приложений через RuStore на всех продаваемых в РФ смартфонах, а также осуществление платежей через магазин.